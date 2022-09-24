Анкара, 24 сентября, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Возможность закупки российских истребителей Су-35 в случае, если сорвётся сделка по приобретению американских истребителей F-16, готовы рассмотреть власти Турции. Об этом 24 сентября заявил глава турецкого управления оборонпрома Исмаил Демир в эфире CNN Türk.

Aleksandr Markin Истребитель Су-35

«Одним из вариантов могут быть Су-35», — сказал он в ответ на вопрос о том, какие альтернативные варианты могут рассмотреть власти Турции в случае, если сделка по приобретению F-16 не состоится.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция не признает результаты референдумов, проходящих на территории бывшей УССР.