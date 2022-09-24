Рим, 24 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России в ходе спецоперации должны были войти в б. УССР, за неделю дойти до Киева, сменить правительство Зеленского на порядочных людей и затем выйти с этой территории. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони 24 сентября в эфире ночного ток-шоу итальянского журналиста Бруно Веспы на телеканале Rai Uno.

paz.ca Сильвио Берлускони

«Российские войска должны были войти, за неделю дойти до Киева, заменить правительство Зеленского порядочными людьми и потом уйти», — сказал он.

Также Берлускони уточнил, что вместо это, как он считает, ВС России встретили сопротивление ВСУ, затем подпитываемое разнообразным западным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября лидер итальянской партии «Действие» Карло Календа заявил, что Сильвио Берлускони «высказался как путинский генерал», заявив, что президент России Владимир Путин был вынужден начать спецоперацию.