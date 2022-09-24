Будапешт, , 08:48 — REGNUM Правительство Венгрии заключило контракт с американской компанией Axiom Space по организации космического полёта венгерского астронавта. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС.

МКС Nasa.gov

Сийярто добавил, что в правительстве уже запустили процесс выбора астронавта. Также начата проработка связанных с космическим полётом астронавтов. Планируется, что венгерский астронавт отправится на Международную космическую станцию в 2025 или 2026 году.

Axiom Space занимается организацией туристических полётов на МКС в сотрудничестве с компанией SpaceX. Первая совместная миссия Axiom Space и SpaceX состоялась в апреле 2022 года.

В начале 2022 года в Венгрии выражали желание отправить астронавта на Международную космическую станцию в сотрудничестве с Роскосмосом. Министр иностранных дел Венгрии выразил сожаление в связи с неудачей этого проекта.

Порка единственным гражданином Венгрии, побывавшим в космосе остаётся Берталан Фаркаш. Он совершил полёт на Международную космическую станцию в 1980 году на советском корабле «Союз».

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