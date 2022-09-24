Тегеран, 24 сентября, 2022, 08:10 — ИА Регнум. 23 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его бразильский коллега Карлос Альберто Франко Франса обсудили двусторонние отношения и региональные события. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

En.mfa.ir Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан и Франко Франса рассмотрели различные вопросы, представляющие взаимный интерес. Кроме того, представители двух стран выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в торгово-экономической и политической сферах.

По словам иранского министра, Бразилия как член БРИКС представляет особую значимость для Ирана, в связи с чем Исламская Республика намерена повысить уровень двустороннего взаимодействия.

Министр иностранных дел Ирана, который сопровождал президента Ибрагима Раиси во время его визита в Нью-Йорк для участия в 77-й Генеральной Ассамблее ООН, все еще находится в США, чтобы провести переговоры с коллегами из разных стран.