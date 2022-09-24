Москва, , 07:26 — REGNUM Члены экипажа космического корабля «Союз МС-22», прибывшие на Международную космическую станцию, адаптировались к условиям невесомости и включились в рабочий процесс. 24 сентября об этом сообщил космонавт Сергей Корсаков в своём телеграм-канале.

МКС

Корсаков опубликовал фотографию космонавта Дмитрия Петелина, прибывшего на станцию вместе с космонавтом Сергеем Прокопьевым и астронавтом США Франсиско Рубио. Он добавил, что адаптация к условиям космического полёта не всегда проходит в такое короткое время.

Корабль «Союз МС-22», названный в честь русского основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, стартовал к МКС 21 сентября. Полёт продлился чуть более трёх часов, стыковка завершилась в 20:11 мск.

Экипаж «Циолковского» пробудет на орбитальной станции до конца марта 2023 года. За 188 суток работы экипажа на МКС космонавтам предстоит провести 49 экспериментов по российской научной программе.

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