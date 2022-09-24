Анкара, , 06:09 — REGNUM Запад через некоторое время может склониться в сторону признания итогов референдумов о воссоединении с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом написал обозреватель Юджель Оздемир в статье для газеты Evrensel.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор публикации указал на схожесть ситуации с Крымом, который, по его словам, уже признавался российским «на разных уровнях» в Европе. Оздемир считает, что на переговоры могут пойти наиболее страдающие от конфронтации с Россией страны.

Он предположил, что подходящим кандидатом для этого следует рассматривать Германию, которая экономически очень прочно связана с Москвой. Обозреватель отметил, что санкции Запада показали, что их применение ограничено, и такая политика давления не оправдывает себя.

Кроме того, по мнению журналиста, признание также будет оформляться на фоне неспособности ВСУ изменить ситуацию военным путем. Оздемир добавил, что в рамках будущих переговоров перед Киевом будет поставлен вопрос о фактическом отказе от регионов, которые воссоединились с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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