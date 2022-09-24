Богота, , 04:50 — REGNUM Колумбия 23 сентября получила от Венесуэлы первую после возобновления дипломатических отношений партию удобрений. Об этом посол Колумбии в Венесуэле Армандо Бенедетти сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Минеральные удобрения Александр Погожев © ИА REGNUM

Армандо Бенедетти «В Барранкилью на причал Monomeros прибыло судно с более чем 16 тыс. тонн мочевины».

Дипломат отмечает, что Боливарианская Республика поставила Колумбии удобрения по крайне выгодной цене $600 за тонну, при том, что на рынке стоимость тонны мочевины составляет «от $730 до $930».

Как сообщало ИА REGNUM, возглавляемое Густаво Петро правительство левой коалиции Колумбии вернуло правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро контроль над компанией Monomeros, ранее переданный Колумбии при участии оппозиционера Хуана Гуайдо.

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