Вашингтон, 24 сентября, 2022, 01:11 — ИА Регнум. США изучают вопрос производства для Австралии атомных подводных лодок, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Naval Base Kitsap (NBK) Подлодка

Согласно их сведениям, Вашингтон собирается ускорить процесс приобретения австралийской стороной атомных подлодок из-за «наращивания Китаем своего военного потенциала». Американские власти рассчитывают на то, что Австралия сможет получить первые подобные корабли от США к середине 2030-х годов.

При этом не уточняется, о каком количестве подлодок идет речь. Журналисты отмечают, что производство субмарин в США для Австралии может сопровождаться определенными трудностями, особенно финансовыми. Окончательное решение по указанному вопросу рассчитывают принять в марте 2023 года. США также планируют, что в будущем австралийская сторона будет способна выпускать собственные атомные подлодки.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября министры обороны Великобритании и Австралии Бен Уоллес и Ричард Марлз объявили о том, что австралийские военные будут тренироваться на недавно введенной в строй британской атомной подводной лодке HMS Anson в рамках сотрудничества по альянсу AUKUS.