Приштина, Сербия, , 23:42 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Рифат Ляфити 23 сентября заявил, что лечение не завершается за ночь и на трансформацию системы здравоохранения потребуется пять — десять лет.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление прокомментировал глава палаты медиков Косово Плеврат Сейдиу. Специалист потребовал от министерства немедленных действий и сконцентрироваться на том, что может быть завершено в ближайший год.

Сейдиу назвал три причины массовой эмиграции медиков из Косово, которые были выявлены еще четыре года назад. Это условия труда, условия карьерного роста и заработная плата. Медик подчеркнул, что за все это время не было предпринято ничего для изменения ситуации к лучшему.

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