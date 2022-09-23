Рим, , 23:18 — REGNUM Новое правительство Италии в случае победы правых партий на выборах не будут продлевать действие меморандума о взаимодействии с Китаем, в рамках которого планировались проекты по линии «Один пояс — один путь», заявила 23 сентября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Quirinale.it

Подписание такого соглашения в 2019 году (по инициативе популистского «Движения 5 звезд») было ошибкой, правое правительство Италии будет поддерживать Тайвань в его противостоянии «недопустимым действиям Китая», добавила она.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.