Доха, 23 сентября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Американский рэпер Lil Baby (Доминик Армани Джонс) станет музыкальным гостем на Чемпионате мира по футболу 2022 в Катаре. Об этом пишет портал Stereogum.

Кадр из интервью для портала i-D Lil Baby

Вместе с анонсом состоялся выход новой композиции музыканта под названием The World Is Yours To Take, которая станет официальным саундтреком мероприятия. Примечательно, что в основу песни легла инструментальная часть из композиции Everybody Wants To Rule The World британской группы, Tears For Fears.

Напомним, финальная часть 22-й чемпионата мира по футболу ФИФА пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Эта страна впервые в своей истории примет чемпионат мира по футболу.