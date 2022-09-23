Рим, 23 сентября, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Сильвио Берлускони «высказался как путинский генерал», заявил 23 сентября лидер итальянской партии «Действие» Карло Календа.

UK in Italy Карло Календа

Так он прокомментировал заявления Берлускони о том, что президент России «был вынужден» начать СВО, поскольку лидеры республик Донбасса сообщили ему о готовящейся усиленной атаке Киева и поскольку «народ, партия и министры» считали нужным вмешательство и поддержку Донбасса.

«Эти заявления Берлускони ставят нас вне всех европейских и евроатлантических альянсов», — сказал Календа.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.