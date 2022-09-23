Вашингтон, 23 сентября, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Сценаристу и режиссёру Полу Хаггису суд разрешил дать показания о том, что за его делом об изнасиловании стоит Церковь Саентологии. Об этом 23 сентября пишет Variety.

Кадр из интервью Пол Хаггис

Ранее Хаггиса обвинили в изнасиловании публицистки Хейли Брест, которое якобы произошло ещё в 2013 году. Однако режиссёр утверждает, что интимная близость с Брест произошла по обоюдному согласию. Хаггис также уверен, что за его обвинениями стоят саентологи, которые пытаются отомстить ему за решение покинуть церковь и стать её ярым критиком.

«Присяжные имеют право быть проинформированными о любых возможных мотивах, которые может иметь истец, и об усилиях Церкви по дискредитации Хаггиса. Он должен иметь возможность предоставить доказательства, которые покажут, что Церковь на самом деле стремилась впутать Хаггиса в ложные обвинения», — объяснила своё решение судья Сабрина Краус.

Напомним, что 19 июня 2022 года Пол Хаггис был арестован в Остуни (Италия) по обвинению в сексуальном насилии. Позднее режиссёр был заключён под домашний арест.