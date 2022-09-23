Барселона, Испания, 23 сентября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. 23-летний центральный защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде выбыл на 3-4 недели из-за травмы. У футболиста подозрение на разрыв бицепса бедра. Об этом 23 сентября сообщает испанское издание As.

Adrien33000 Жюль Кунде

Защитник получил травму 22 сентября в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 со сборной Австрии (2:0).

В текущем сезоне Кунде принял участие в пяти матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

За «Барселону» Жюль Кунде выступает с 28 июля 2022 года после перехода из «Севильи» за 50 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает француза в 60 миллионов евро.