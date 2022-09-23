Белград, , 22:42 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич или невежда, или целенаправленно обманывает общественность своими заявлениями, что Запад собирается выгнать Россию из ООН. Об этом ИА REGNUM заявил профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что Александр Вучич 23 сентября заявил сербским СМИ, что влиятельные западные государства размышляют о том, как выгнать такую большую и влиятельную страну, как Россия, из ООН. Вучич также рассказал, что он почти уверен в том, что Запад попытается исключить Россию из СБ ООН, но Сербия не будет голосовать за это. «Удастся ли им это или нет, посмотрим», — сказал президент Сербии.

«Генеральная ассамблея голосует за исключение какой-то страны-члена ООН по рекомендации СБ ООН. Россия всегда может ветировать подобное предложение. Или Вучич считает, что Россия проголосует против себя?», — заявил Мирович.

Юрист добавил, что исключение России из состава ООН означало бы одновременно развал этой организации, что возможно только в случае больших потрясений, когда меняется вся структура мировой безопасности.