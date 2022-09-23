Анкара, , 22:33 — REGNUM Турция не признает результаты референдумов, проходящих на территории бывшей УССР, заявил 23 сентября официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын в эфире телеканала NTV.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Анкара поддерживает «суверенитет» киевского режима над территорией б. УССР.

«Мы не признаем инициативы односторонних референдумов, проводимых на [территории бывшей УССР]. Наша позиция не изменилась с 2014 года, когда мы не признали итоги референдума в Крыму. Мы признаем суверенитет [киевского режима]», — заявил Калын.

При этом он добавил, что Турция является «единственной страной, которая прилагает усилия» для прекращения конфликта.

Напомним, в ДНР, ЛНР и освобожденных районах бывшей УССР проходит голосование по вопросу воссоединения с Россией.

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