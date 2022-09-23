Рим, 23 сентября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 23 сентября пригрозила Италии негативными последствиями в случае победы правых партий на досрочных парламентских выборах.

German Embassy London Урсула фон дер Ляйен

«Если после выборов ситуация пойдет по сложному пути, у нас есть инструменты, как они были в случаях с Польшей и Венгрией», — заявила она.

Общим для всех трех случаев является нахождение у власти правых партий (в Италии — пока гипотетическое) и их установка на больший, чем позволяют в Брюсселе, суверенитет.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.