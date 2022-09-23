Москва, 23 сентября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. В возрасте 95 лет скончался российский сценарист Борис Добродеев. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

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«На 96-м году ушел из жизни известный драматург, заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии РСФСР имени Братьев Васильевых, лауреат Ленинской премии, член Союза кинематографистов России Добродеев Борис Тихонович», — говорится в сообщении. Союз кинематографистов России и Гильдия кинодраматургов принесли соболезнования родным и близким Добродеева.

Напомним, Борис Добродеев начал карьеру сценариста в 1957 году, впоследствии поучаствовав в создании более чем 80 художественных и полнометражных документальных картин. В числе наиболее известных его работ — «Первый учитель» Андрея Кончаловского, «Жизнь Бетховена» Бориса Галантера и «Особое задание» Евгения Матвеева.