Елин-Пелин, , 21:43 — REGNUM Саперы армии Болгарии уничтожили найденную в районе центрального железнодорожного вокзала города Елин-Пелин (Софийская область) авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Об этом 23 сентября сообщает софийская газета «24 часа».

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По предварительным данным, опасная находка была обнаружена во время дорожно-ремонтных работ в непосредственной близости от места массового скопления людей. Прибывшие по экстренному вызову военнослужащие провели эвакуацию граждан и вывезли боеприпас на специальный полигон, где бомба была утилизирована.

Сейчас вокзал Елин-Пелина работает в штатном режиме.

Напомним, в течение 23 сентября в море и на суше на территории Болгарии было найдено пять взрывоопасных предметов. Все они были успешно обезврежены.

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