Елин-Пелин, 23 сентября 2022, 21:43 — REGNUM Саперы армии Болгарии уничтожили найденную в районе центрального железнодорожного вокзала города Елин-Пелин (Софийская область) авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Об этом 23 сентября сообщает софийская газета «24 часа».

Сапер
Сапер
Mil.ru

По предварительным данным, опасная находка была обнаружена во время дорожно-ремонтных работ в непосредственной близости от места массового скопления людей. Прибывшие по экстренному вызову военнослужащие провели эвакуацию граждан и вывезли боеприпас на специальный полигон, где бомба была утилизирована.

Сейчас вокзал Елин-Пелина работает в штатном режиме.

Напомним, в течение 23 сентября в море и на суше на территории Болгарии было найдено пять взрывоопасных предметов. Все они были успешно обезврежены.

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