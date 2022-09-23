Вашингтон, 23 сентября, 2022, 21:37 — ИА Регнум. «Последствиями» пригрозил Китаю американский госсекретарь Энтони Блинкен в случае, если Пекин поддержит Россию в её политике в отношении Киева, говорится в опубликованном 23 сентября заявлении главы пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Джо Байден и Энтони Блинкен

Отмечается, что Блинкен заявил об этом китайскому министру иностранных дел Ван И во время встречи коллег на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он «подчеркнул возможные последствия, которые бы возникли, если бы Китай предоставил поддержку вторжению Москвы в суверенное государство (специальной военной операции на территории б. УССР — прим. ИА REGNUM)».

Также глава американской дипломатии высказался по вопросу Тайваньского кризиса в том духе, что США — за политику «одного Китая». США, если верить Блинкену, хотят «сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе», поскольку это важно «для глобальной безопасности».