Хельсинки, 23 сентября, 2022, 21:23 — ИА Регнум. 23 сентября в Хельсинках на «Олимпийском стадионе» национальная сборная Финляндии по футболу в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Румынии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Финляндия

Стартовые составы команд:

Финляндия: Лукаш Градецки, Лео Вяйсянен, Ричард Улав Дженсен, Роберт Иванов, Николай Алхо, Ере Уронен, Глен Камара, Расмус Шуллер, Онни Валакари, Фредрик Йенсен, Теэму Пукки.

Румыния: Йонуц Андрей Раду, Алин Рациу, Йонуц Неделчару, Никушор Банку, Адриан Рус, Мариус Марин, Рэзван Марин, Флорин Тэнасе, Денис Алибек, Деян Сореску, Деннис Ман.

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дел Серро Гранде. Ассистенты главного судьи — Рауль Мартинес и Гвадалупе Поррас.