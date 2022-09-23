Сараево, 23 сентября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. 23 сентября в Зенице на стадионе «Билино Поле» сборная Боснии и Герцеговины по футболу в матче пятого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Черногории. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ailura Миралем Пьянич

На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Ассистенты главного судьи — Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

Стартовые составы команд:

Босния и Герцеговина: Ибрахим Шехич, Деннис Хаджикадунич, Сеад Колашинац, Синиша Саничанин, Амар Дедич, Мухамед Бешич, Миралем Пьянич, Амир Хаджиахметович, Эдин Джеко, Мирослав Стеванович, Эмердин Демирович.

Черногория: Милан Миятович, Ристо Радунович, Игор Вуячич, Жарко Томашевич, Марко Вешович, Марко Янкович, Вукан Савичевич, Александар Шчекич, Адам Марушич, Стеван Йоветич, Милутин Осмайич.