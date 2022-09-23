Москва, , 20:40 — REGNUM Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» будет показан США в рамках инспекции по договору СНВ-3, говорится на сайте госзакупок. Заявку разместил Роскосмос.

«Сармат» © Министерство обороны России

Уточняются ременные параметры техзадания: «Срок оказания услуг с даты заключения государственного контракта: но не ранее 20 мая 2022 года по 20 февраля 2024 года».

В этой же заявке указана «тренировка». Тренировки и показ американцам будут проходить в демонстрационных помещениях на территории производителя ракет — АО «Красмаш» (Красноярский край).

Ракета в сборе без головной части будет размещена на стеллаже, первая ступень — на стеллаже, транспортно-пусковой контейнер — на железнодорожной платформе.

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