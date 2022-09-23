Санкт-Петербург, , 20:39 — REGNUM 35-летний российский голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков признался, что прошедшим летом рассматривал возможность завершения карьеры футболиста.

Михаил Кержаков Алексей Колчин © ИА REGNUM

«В какой-то момент хотел закончить. Но потом появилась мысль: закончу сейчас, а если через 2-3 месяца захочу вернуться? Подписал контракт. Однако понимал: если все останется по-прежнему, то подойду и попрошу разорвать соглашение», — цитирует Кержакова издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Михаил Кержаков принял участие в семи турах Мир Российской Премьер-лиги 2022/23, в которых пропустил два мяча.

За «Зенит» Кержаков выступает с 1 июля 2015 года после перехода из «Анжи» на правах свободного агента.