Париж, 23 сентября, 2022, 20:22 — ИА Регнум. 35-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси сообщил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте о готовности вернуться в каталонский клуб. Об этом 23 сентября сообщает издание The Forbes.

Christopher Johnson Лионель Месси

По информации источника, в последние месяцы президент «Барселоны» контактировал с аргентинцем и интересовался, может ли тот вернуться в каталонский клуб в будущем. Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов продлить контракт с Месси, учитывая успешное выступление аргентинца в текущем сезоне.

В восьми турах французской Лиги 1 2022/23 Лионель Месси набрал 11 (4+7) очков по системе гол+пас. В двух матчах группового этапа Лиги чемпионов УЕФА аргентинец отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.