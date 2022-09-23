Ростов-на-Дону, , 20:18 — REGNUM Бесплатно получить профессиональное или дополнительное профессиональное образование беженцы из Донбасса и б. УССР смогут в Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в пресс-службе Южно-Российского института управления РАНХиГС.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для людей это, конечно, в первую очередь, быстрый и эффективный способ решить проблему трудоустройства, получив навыки, востребованные на рынке труда», — отметил заместитель директора Южно-Российского института управления РАНХиГС Алексей Баранов.

Обучение можно пройти в рамках проекта «Содействие занятости». Для этого необходимо иметь оформленный статус беженца или свидетельство на предоставление временного убежища на территории России.

Учиться можно как очно, так и дистанционно. На выбор предлагается более тысячи направлений обучения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) запустил программу повышения квалификации для преподавателей университетов из Донецкой Народной Республики. Затем донской губернатор Василий Голубев предложил создать в Ростовской области хаб по подготовке кадров для Донецкой и Луганской Народных Республик.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области могут создать хаб по подготовке кадров для Донбасса