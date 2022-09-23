Вашингтон, 23 сентября, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис планирует обсудить безопасность Тайваня с представителями властей Японии и Южной Кореи, сообщает 23 сентября Reuters.

Gage Skidmore Камала Харрис

Высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал изданию, что Харрис посетит регион на предстоящей встрече. Вице-президент совершит остановки в Японии и Сеуле.

Как сообщало ИА REGNUM, североамериканские компании, работающие в сферах полупроводников, электромобилей и аккумуляторов для электромобилей инвестируют в Южную Корею $1,15 млрд.