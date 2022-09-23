Лондон, , 19:44 — REGNUM Британские актёры Лина Хиди («Игра престолов») и Ник Фрост («Типа крутые легавые») снимутся в комедийной драме «Свальта». Об этом сообщает портал Collider.

Лина Хиди в роли Серсеи Ланнистер Цитата из т/с «Игра престолов». реж Дэвид Наттер, Алан Тейлор. 2011. США, Великобритания

Предстоящая картина расскажет о супружеской паре, которая отправляется в отпуск на отдалённый остров, однако сталкивается там с серийным маньяком. Съёмки проекта под руководством Стеффена Харса и Флипа Ван Дер Куила должны начаться в 2023 году в Финляндии.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Джером Флинн («Игра престолов») примет участие в съёмках сериала «1923». Проект станет приквелом шоу «Йеллоустоун».

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Игры престолов» сыграет в приквеле сериала «Йеллоустоун»

Читайте развитие сюжета: Режиссёр «Два плюс два» снимет новую ленту из линейки «Кловерфилд»