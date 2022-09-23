Приморско, , 18:51 — REGNUM На черноморском пляже в районе города Приморско Бургасской области (Юго-восточная Болгария) обезврежена морская мина. Об этом 23 сентября сообщает БНР. Мина произведена на территории б. УССР.

Якорная морская мина ЯМ Василий Иванов © ИА REGNUM

По предварительным данным, опасный предмет обнаружен сегодня днем в туристической зоне на расстоянии трех километров от берега. В соответствующий квадрат был направлен минный тральщик ВМС Болгарии, который впоследствии уничтожил боеприпас на одном из морских полигонов.

Как утверждают в болгарском минобороны, мина могла оказаться в территориальных водах Болгарии в результате сильного шторма.

Читайте ранее в этом сюжете: В Черном море на мине подорвался корабль ВМС Румынии