Болгария, 23 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. На черноморском пляже в районе города Приморско Бургасской области (Юго-восточная Болгария) обезврежена морская мина. Об этом 23 сентября сообщает БНР. Мина произведена на территории б. УССР.

Василий Иванов ИА REGNUM Якорная морская мина ЯМ

По предварительным данным, опасный предмет обнаружен сегодня днем в туристической зоне на расстоянии трех километров от берега. В соответствующий квадрат был направлен минный тральщик ВМС Болгарии, который впоследствии уничтожил боеприпас на одном из морских полигонов.

Как утверждают в болгарском минобороны, мина могла оказаться в территориальных водах Болгарии в результате сильного шторма.