Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В правительстве Петербурга произошло кадровое изменение. Андрея Левакина сняли с должности главы комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Сайт правительства Санкт-Петербурга Андрей Левакин

Распоряжение «О кадрах», подписанное Бегловым, 23 сентября 2022 года освободило Левакина от занимаемой должности. Его переведут на работу в администрации губернатора.

Временно исполняющим полномочия председателя комитета назначен зампредседателя КРТИ Александр Федотов.

В Смольном КРТИ проводит государственную политику в области развития объектов транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга и координирует деятельность в этой сфере исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга. Именно этот комитет отвечает за развитие метрополитена и строительство крупных инфраструктурных проектов, таких как дороги, транспортные развязки и мосты.