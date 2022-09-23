Вашингтон, , 17:46 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует отправиться во Флориду, где он проиграл на выборах в 2020 году, для проведения политической акции и публичной встречи с потенциальным соперником на выборах 2024 года, своим яростным критиком и возможным преемником экс-президента Дональда Трампа Роном ДеСантисом. Об этом 23 сентября сообщает Reuters.

Джо Байден Gage Skidmore

Аналитики ожидают, что Байден в самой резкой манере раскритикует губернатора Флориды ДеСантиса, который ранее осудили Белый дом за введение карантина, а также многократно высмеивал возраст Байдена. ДеСантис также осуждает администрацию Байдена за миграционный кризис и активно препятствует прибытию нелегальных иммигрантов в Соединённые Штаты.

Отметим, что, хотя Трамп и считается главным кандидатом от Республиканской партии на выборах 2024 года, последние опросы выявили, что большее число жителей Флориды поддерживает ДеСантиса.

Напомним, что за последние недели Байден провел несколько политических компаний в демократических штатах, таких как Мэриленд и Нью-Йорк.