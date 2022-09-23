Пенза, , 17:34 — REGNUM В Пензе 23 сентября на Юбилейной площади состоялся митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку решения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонских областей о проведении референдумов. Мероприятие объединило более 6 тыс. пензенцев, сообщает городская администрация.

Своих не бросаем! t. me/omelnichenko

Жители и гости Пензы пришли на площадь в знак солидарности с народом, прежде объединенным с россиянами общей Родиной — Советским Союзом.

В рамках мероприятия была подготовлена патриотическая концертная программа.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также принял участие в акции.

«Испытываю невероятную гордость за всех, кто пришел. Это по-настоящему исторический момент. Мы все чувствуем его важность: студенты и пенсионеры, семьи с детьми, учителя и депутаты, врачи, рабочие и бизнесмены. Значимый день для каждого из нас», — написал глава Пензенской области в своем телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM передавало, жители Донбасса хотят прекратить войну, длящуюся на их родине последние восемь лет, констатировал депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия»).

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