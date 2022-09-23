Мехико, 23 сентября 2022, 17:15 — REGNUM Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор заключил соглашение с компаниями о сохранении базовых цен на основные продукты питания на фоне роста инфляции, сообщает 23 сентября Reuters.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
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Президент отметил, что данное соглашение было заключено единогласное.

Напомним, что в первой половине сентября инфляция в Мексике замедлила темпы роста, хотя и осталась выше целевого уровня, подкрепляя ожидания дальнейшего повышения ключевой процентной ставки центральным банком.

Ранее банк Мексики повысил базовую процентную ставку на 450 базисных пунктов до текущего уровня в 8,5%.

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