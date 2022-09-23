Баку, 23 сентября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Алтыагаджском национальном парке Азербайджана начался лесной пожар. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

skeeze Лесной пожар

По данным ведомства, возгорание началось на пашне возле села Ангилан Хызинского района. Потом огонь из-за сильного ветра перекинулся на находящийся по соседству национальный парк.

Сообщается, что к тушению пожара привлекли сотрудников Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска. Также для борьбы с огнём используют два вертолёта.