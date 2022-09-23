Москва, 23 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. США хотят специально подогревать «напряженность» в американо-китайских отношениях ради перспективы забрать к себе тайваньские фирмы-производители или профессиональные кадры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал высказывание министра финансов США Джанет Йеллен о том, что чрезмерная зависимость США от тайваньских полупроводников угрожает национальной безопасности Америки.

Taiwan Presidential Office Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань

«Опасна не сама зависимость. Опасно, когда ситуацию контролирует конкурент, тем более сильный, — сказал Чеглов. — Если Тайвань останется самостоятельным государством, то это международное разделение труда и цепочка товародвижения, подконтрольная США. Но США понимают силу Китая в изменившихся условиях. Технологическая зависимость страны — это путь к ее разрушению, а прежде всего проигрыш на рынках, потеря возможности давления на международные рынки».

Поэтому, как полагает экономист, идея переноса американского производства критически важных товаров обратно в США своевременна.

«Продвигать эту идею стал еще Трамп, идея не нова, и вероятность успеха растет, — сказал Чеглов. — Представляется, что визит Пелоси на Тайвань состоялся в том числе с этой целью. Подогреть напряженность в американо-китайских отношениях с перспективой забрать к себе фирмы-производители или профессиональные кадры под угрозой захвата острова материковым Китаем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что из-за заявлений президента США Джо Байдена относительно Тайваня Вашингтон и Пекин стали ближе к войне.