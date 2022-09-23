Москва, , 16:26 — REGNUM Повышение ставки ФРС США показало, что риторика американского регулятора не расходится с действиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Логотип ФРС США Kurtis Garbutt

«Темп повышения ставки ФРС остается достаточно энергичным, — сказал Хестанов. — Интересно, что фондовый рынок США воспринял эту новость довольно спокойно, но, возможно, реакция впереди. Такое повышение ставки позволяет предположить, что в течение одного-двух кварталов инфляцию в США удастся если не остановить, то заметно притормозить ее темп. Нынешняя ставка довольно высокая на фоне длительного периода низких ставок в прошлом. При этом энергичной борьбе с инфляцией как в американской экономике, так и в других экономиках мира почти всегда сопутствует рецессия, это та цена, которую необходимо заплатить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что в обозримой перспективе ключевые азиатские и ближневосточные инвесторы будут уходить от использования доллара в расчётах.

Читайте ранее в этом сюжете: Ключевые азиатские инвесторы будут стремиться уйти от доллара — прогноз