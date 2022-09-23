Краснодар, , 16:26 — REGNUM Беженцы из Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей принимают участие в голосовании на референдумах о воссоединении территорий с Россией в выездных пунктах, работа которых организована на Кубани. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края 23 сентября.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

С 23 по 26 сентября голосование проходит вне избирательных участков (в выездных пунктах). Установлены маршруты членов участковых комиссий. 27 сентября отдать голоса можно будет как на участках, так и вне помещений (по заявлению). Всего на Кубани будут работать 11 избирательных участков.

Начал работу кол-центр зарубежных территориальных избирательных комиссий: 8(988)245-08-98. Горячая линия активна в период голосования с 8:00 до 20:00.