Москва, 23 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Запад фактически объявил России новую холодную войну, заявил 23 сентября заместитель секретаря СБ РФ Александр Венедиктов на конференции «К 60-летию Карибского кризиса».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Проводя исторические параллели в разрезе Карибского кризиса, Венедиктов назвал этот момент «примером того, как две сверхдержавы могут отложить в сторону разделяющие их глубокие идеологические противоречия» ради всего человечества.

Он добавил, что опыт Карибского кризиса и других конфликтных эпизодов между СССР и США надо активно изучать сейчас, «когда коллективный Запад во главе с Вашингтоном официально объявил о новой холодной войне против России».

Напомним, Карибский кризис 16 — 28 октября 1962 г. считается одним из наиболее опасных обострений советско-американских отношений, особенностью которого являлось то, что у обеих стран было ядерное оружие. Он завершился дипломатическим путём.