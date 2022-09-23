Москва, 23 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт обстрела националистами ВСУ села Вознесеновка в Белгородской области. Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Телеграм-канал Вячеслва Гладкова Обстрел Вознесеновки

Село подверглось обстрелу днём 23 сентября. В результате действий боевиков повреждены пять частных домовладениях и три автомобиля.

Обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках расследования уголовного дела о преступлениях киевского режима, уточнили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, после обстрела жертв и пострадавших нет.