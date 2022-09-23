Париж, , 16:15 — REGNUM Глава французского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс представила план адаптации сообщества «к последствиям изменения климата», сообщает Le Figaro.

Валери Пекресс Valeriepecresse.fr

Для защиты жителей Иль-де-Франс регион предлагает, в частности, создать сеть климатических убежищ.

«Мы сможем работать так, чтобы менее чем в 10 минутах от каждого из вас было место, где вы могли бы укрыться в случае аномальной жары», — заявила Валери Пекресс, ссылаясь на медиа-библиотеки, зеленые насаждения и тенистые дома. Политик также упомянула «расширенный план 1000 фонтанов» в Париже и пригородах, 50% которых финансируется регионом.

Будет посажено два миллиона деревьев в дополнение к существующим 120 млн, особенно в городских районах и с упором на виды деревьев, адаптированные к новым температурам.

Десятилетие 2011–2020 годов было самым жарким за всю историю наблюдений во Франции, этим летом наблюдалась череда рекордных волн тепла и стихийных бедствий, связанных с глобальным потеплением.