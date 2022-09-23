Политик: У России и Белоруссия должна быть единая армия
Минск, 23 сентября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Заявление государственный секретарь Совета безопасности БелоруссииАлександра Вольфовича о том, что в республике не будет мобилизации, направлено на предотвращение паники. Однако само появление слухов и тревожных домыслов показывает, что у белорусских граждан нет понимания в основополагающих вопросах: мы с Россией одно Союзное государство? У нас общее Отечество? Мы будем в минуту опасности защищать Россию, как самих себя — не на словах, а на деле? Об этом корреспондентуИА REGNUM23 сентября рассказала сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.
По мнению политика, у России и Белоруссии должна быть одна армия с единым командованием. «Военные эксперты открыто сообщают то, о чём офицеры говорят сдержанно: отменные показатели на полигонах и опыт, полученный в боевой обстановке, — не одно и то же. Вот почему важна единая союзная армия, с единым центром командования и принятия решений», — заявила Мирсалимова.
Как сообщалоИА REGNUM, госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович 21 сентября заявил: «Мобилизация — это не про нас, народ Белоруссии и страна мобилизованы и так».