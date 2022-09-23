Минск, 23 сентября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Заявление государственный секретарь Совета безопасности БелоруссииАлександра Вольфовича о том, что в республике не будет мобилизации, направлено на предотвращение паники. Однако само появление слухов и тревожных домыслов показывает, что у белорусских граждан нет понимания в основополагающих вопросах: мы с Россией одно Союзное государство? У нас общее Отечество? Мы будем в минуту опасности защищать Россию, как самих себя — не на словах, а на деле? Об этом корреспондентуИА REGNUM23 сентября рассказала сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

Mil.ru Флаги России и Белоруссии

«Все мужчины Белоруссии, стоящие на учёте в военкоматах, каждый в своё время автоматически получили мобилизационное предписание. И поставили свою подпись, обязуясь защищать страну и нести ответственность в случае уклонения. Об этом имеется соответствующая отметка в военном билете. Таким образом, говоря словами Вольфовича, действительно, вся страна мобилизована. Белорусские родители подтвердят: в учебных учреждениях появились уроки военно-патриотического воспитания, аналоги советской начальной военной подготовки. К безопасности относятся серьёзно. Президент страны в очередной раз анонсировал учения на регулярной основе, в том числе с участием народного ополчения. Но есть ещё один момент. До белорусских событий 2020 года оппозиция протаскивала тему дискредитации военных союзнических обязательств. Мол, ты выступаешь за союз с Россией, а готова, чтобы твои дети погибали в Сирии? Теперь уже на высшем государственном уровне звучит — ради чего должны воевать наши дети?» Эльвира Мирсалимова

По мнению политика, у России и Белоруссии должна быть одна армия с единым командованием. «Военные эксперты открыто сообщают то, о чём офицеры говорят сдержанно: отменные показатели на полигонах и опыт, полученный в боевой обстановке, — не одно и то же. Вот почему важна единая союзная армия, с единым центром командования и принятия решений», — заявила Мирсалимова.

Как сообщалоИА REGNUM, госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович 21 сентября заявил: «Мобилизация — это не про нас, народ Белоруссии и страна мобилизованы и так».