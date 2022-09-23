Лондон, 23 сентября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Британская писательница, двукратная обладательница Букеровской премии Хилари Мантел умерла в возрасте 70 лет. Об этом 23 сентября говорится в опубликованном в пятницу заявлении издательства 4th EstateBooks.

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«Наши сердца разбиты из-за смерти нашего любимого автора, дамы Хилари Мантел, и наши мысли с ее друзьями и семьей, особенно с ее мужем Джеральдом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Мантел ушла из жизни 22 сентября. Причина смерти писательницы не называется.

Мантел дважды удостаивалась Букеровской премии за исторические романы «Волчий зал» (Wolf Hall) и «Внесите тела» (Bring Up the Bodies) о главном идеологе английской Реформации Томасе Кромвеле (1485-1540).