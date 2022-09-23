* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 23 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Министерство труда и социальных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило об изменении часов работы правительственных учреждений, начиная со второй половины текущего солнечного года хиджры (начался 21 марта). Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Время

В заявлении министерства, опубликованном 22 сентября государственным информационным агентством «Бахтар», указано, что данная программа будет быть реализована в столице и провинциях в течение шести месяцев, начиная с 23 сентября 2022 года и 20 марта 2023 года.

Согласно заявлению, часы работы в государственных учреждениях с субботы по среду — с 8:30 и до 15:30; с 13:00 до 14:00 1 перерыв на молитву и приём пищи. По четвергам режим работы устанавливается с 8:30 до 13:30 без перерыва.

Министерство труда и социальных дел также заявило, что в офисах, которые имеют часы работы, отличные от этого графика, с учётом особенностей деятельности, климатических условий, законов и правил, график работы необходимо корректировать, чтобы он составлял 35 часов в неделю.