Санкт-Петербург, 23 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили Оксану Ф., морившую своих сыновей голодом, а если они брали еду из холодильника, женщина сажала их на цепь, сообщили 23 сентября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Ранее ИА REGNUM рассказывала про преступные методы воспитания 30-летней матери. Об истязаниях стало известно случайно в сентября 2021 года, после того как старший ребенок поделился этим с классным руководителем. После проверки информации женщина была задержана, ей предъявили обвинение по пунктам а, г части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»), статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В суде государственный обвинитель доказал, что на протяжении почти двух лет мать систематически, умышленно применяла насилие к своим сыновьям, ограничивала их в приемах пищи и сне. Кроме того, за каждую провинность она наказывала их, сажая на цепь в коридоре возле туалета.

«Фадеева вину признала частично, пояснив, что одевала на детей фрагменты металлической цепи, так как они ее не слушались, при этом отрицает то, что не кормила детей», — уточнили в ОПС.

Суд назначил Оксане Фадеевой наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в колонии общего режима со штрафом в размере 70 тыс. рублей, а также взыскал в пользу детей по 1 млн рублей, каждому.