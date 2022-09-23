Багдад, 23 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Политическим блокам и партиям Ирака следует сближать позиции и стремиться к выходу из сложившегося кризиса через возможности национального диалога. Об этом заявил иракский премьер-министр Мустафа аль-Казыми, сообщает 23 сентября информационное агентство INA.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

По его словам, политические силы должны взять на себя ответственность перед Ираком и воспользоваться возможностью национального диалога, так как для иракцев иного пути, кроме диалога, нет.

«В своём выступлении на Генеральной Ассамблее ООН я призову политические силы страны к началу третьего раунда национального диалога между политическими партиями Ирака», — сообщил аль-Казыми.

Валютные резервы Ирака составляют сейчас $86 млрд, но увеличатся до $100 млрд, добавил премьер.

Ранее аль-Казыми заявил, что политический кризис в Ираке, вероятно, станет самым сложным с 2003 года, когда был свергнут бывший президент Саддам Хусейн.

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