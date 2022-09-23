Кабул, 23 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Представитель МВД талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердил факт взрыва в Кабуле. Абдул Нафи Такур сообщил Afghanistan International, что после пятничной молитвы, когда люди выходили из мечети Вазир Акбар Хан, произошёл взрыв. Он сказал, не вдаваясь в подробности, что все жертвы этого взрыва были мирными жителями.

Jumping cheese Взрыв

Халед Задран, представитель полицейского управления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также сообщил в «Твиттере», что подробности о жертвах будут опубликованы через несколько часов.

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До сих пор никто не взял на себя ответственность за взрыв, но за прошедший год ответственность за подобные теракты брал на себя «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане).

Группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в состоянии предотвратить их нападения.