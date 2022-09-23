Анкара, 23 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Освобожденный из киевского плена оппозиционный политик с территории б. УССР Виктор Медведчук отправился из Турции в Россию. Об этом 23 сентября рассказал журналистам турецкий президент Реджем Тайип Эрдоган.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

«При обмене пленными (между Москвой и Киевом) у нас было 200 имен. У нас есть все их имена. Это всё наши гости. На одном из них (Медведчуке) (президент России Владимир) Путин сделал акцент. Мы отправили его в РФ», — сказал он.

Также Эрдоган отметил, что Анкара собирается решительно продолжать участвовать в урегулировании ситуации в б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, общался ли президент России Владимир Путин с оппозиционным политиком с территории б. УССР Виктором Медведчуком после освобождения последнего накануне из плена киевского режима.