Уфа, , 15:00 — REGNUM Порядка двадцати тысяч человек приняли участие в митинг-концерте «Потомки Шаймуратова своих не бросают!» в Уфе. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Флаги России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР — все новости»

На площади перед конгресс-холлом «Торатау» собрались жители и гости Уфы, они выразили солидарность с жителями освобожденных территорий б. УССР.

Напомним, что с 23 по 27 сентября на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей проходит референдум о присоединении к России.

Читайте также: Многотысячный митинг «Своих не бросаем» прошёл в Красноярске