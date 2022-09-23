Вашингтон, 23 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Члены администрации президента США Джо Байдена рассматривают возможность смещения со своего поста главы Всемирного банка Дэвида Малпасса, сообщает 23 сентября со ссылкой на источники Axios.

Jiang Dong-Qin Белый дом

По информации источников издания, это связано с тем, что поставленный при бывшем президенте США Дональде Трампе уделяет в своей политике недостаточное внимание вопросам изменения климата.

Но официальные лица администрация Байдена понимают, что замена Малпасса будет запутанным процессом, и они не уверены, как — и даже если — США смогут организовать его отставку.